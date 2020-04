Catania, Lucarelli sulla Serie C: “Moriamo di fame o di Coronavirus”

Catania, Lucarelli tuona sulla ripresa: il tecnico è molto schietto sulla sua posizione

Catania, Lucarelli sulla ripresa in Serie C | La ripresa del calcio giocato è un tema molto discusso tra gli organi competenti in Lega Calcio, ma non colpisce soltanto le big italiane, nel massimo campionato italiano, ovviamente. Anzi, ancora peggio, è la situazione vissuta nelle categorie inferiori, dove gli stipendi dei calciatori e gli introiti delle leghe minori, sono molto differenti rispetto a quelle di Serie A. E’ di questo che parla l’ex campione di Serie A, Cristiano Lucarelli, ex calciatore che ha vissuto diverse annate con la maglia del Livorno da protagonista nel massimo campionato italiano, siglando reti su reti. Adesso lui è il tecnico del Catania, in Serie C, ed è sceso “in campo” per dire la sua, senza troppi peli sulla lingua.

Catania, Lucarelli duro: “Moriamo di fame oppure di epidemia. Qui un calciatore guadagna 1300 euro al mese”

L’allenatore toscano è stato intervistati dai colleghi di Fanpage ed è molto chiara la sua posizione. Secondo lo stesso Cristiano Lucarelli, si rischia una crisi economica per quel che concerne le categorie inferiori, con i tesserati che non sanno più dove trovare i soldi per sfamare le proprie famiglie. E’ il caso, appunto, del panorama di Serie C e delle categorie inferiori: “Non possiamo restare fermi per mesi e faccio riferimento a quei calciatori che guadagnano poco, non i miliardari. Qui sembra che siamo di fronte ad un bivio: morire di fame oppure morire per l’epidemia (Coronavirus, ndr). Taglio stipendi? Facile parlare di Serie A, posso essere d’accordo, ma già dalla Serie B e per la Serie C, diventa complesso, perché parliamo di stipendi comunque diversi e molto più bassi. Un calciatore di Serie C guadagna circa 1300 euro al mese, nonostante degli standard di vita – calcisticamente parlando – uguale a quelli di un tesserato di Serie A. Giusta la posizione della Juventus, ma si può pensare in Serie A, non qui”.