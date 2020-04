Il Manchester United sembra intenzionato all’acquisto di Andrea Belotti. L’attaccante del Torino è corteggiato anche da un’altra squadra inglese, il futuro appare sempre più lontano dall’Italia.

Calciomercato Torino, il Manchester United punta i riflettori su Belotti

Il Gallo è un attaccante che piace a tante squadre europee. In Italia sia il Napoli che la Fiorentina hanno tentanto l’assalto per il centravanti, ma senza riuscirci. Urbano Cairo, presidente del Torino, vorrebbe trattenerlo per creare una squadra competitiva, per l’approdo in Europa. Ma per una competizione internazionale Belotti potrebbe fare a meno dei granata, poiché c’è il Manchester United alla porta. Stando a quanto riporta Tuttosport, i Red Devils hanno due obiettivi nel mirino, ossia Kane e Aubameyang, ma se non dovessero arrivare l’alternativa è proprio il Gallo.

Il Gallo tra Everton, rinnovo e Nazionale

Belotti ha un altro estimatore, ossia Ancelotti. L’Everton ha una disponibilità economica che potrebbe tranquillamente soddisfare le pretese di Cairo. Per evitare la cessione, il presidente del Torino vorrebbe rinnovare il contratto del suo giocatore, per ora privo di agente e gestore dei suoi affari. Non è da escludere che nella testa di Andrea ci sia la Nazionale, dunque, un trasferimento all’estero può provocare la perdita del posto in attacco e anche un calo del rendimento dovuto al nuovo campionato. Il Toro gli garantirebbe sicuramente un posto titolare, e quindi una convocazione all’Europeo quasi certa.