Calciomercato Roma, Zaniolo in stallo sul rinnovo: le parole del padre

Calciomercato Roma: Zaniolo, rinnovo ancora lontano

Calcio Mercato Roma Zaniolo | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre del nostro campionato, stanno cercando di portarsi avanti con le operazioni in vista dell’estate. La Roma in particolare sembra essere a caccia di rinforzi, ma non solo: occhio anche alle possibili uscite, e qualche situazione spinosa per quanto riguarda alcuni rinnovi.

Per quest’ultima faccenda non possiamo non citare Zaniolo, gioiello giallorosso che in questi giorni si era vociferato fosse vicino al rinnovo. Soltanto indiscrezioni però, con il padre del centrocampista che ha infatti voluto chiarire le cose. Queste le sue parole ai microfoni di Centro Suono Sport:

“Nicolò sta lavorando a casa con l’aiuto di alcuni preparatori, anche se sarebbe meglio farlo a Trigoria. La Roma ci ha fornito macchinari e attrezzi per il recupero, pensiamo che a luglio-agosto possa tornare a giocare. Rinnovo? Lui sta bene a Roma, ma attualmente non c’è niente di concreto per il rinnovo”

News Roma: Zaniolo, ritorno di fiamma della Juventus?

Il futuro di Zaniolo è ancora in forte dubbio, e sebbene sia legato alla Roma fino al 2024, il talento giallorosso continua ad essere corteggiato dalla Juventus. La Vecchia Signora potrebbe tornare all’assalto, e chissà che non possa approfittare di questi dubbi.