Calciomercato Roma, Pau Lopez e la papera nel Derby: “Non ci penso”

Il portiere della Roma Pau Lopez ha rilasciato un’intervista dove ha affrontato il discorso degli obiettivi stagionali, dei suoi idoli tra i pali, ed è tornato a parlare della papera nel derby contro la Lazio.

Roma, Pau Lopez torna sulla papera contro la Lazio: “Per la gente il Derby non è una partita normale, per me sì”

Il portiere spagnolo è arrivato nella Capitale dopo una stagione terribile di Olsen. Ancor prima, tra i pali c’era Alisson, non uno qualunque. Pau ha raccontato a La Gazzetta dello Sport: “Al mio arrivo si parlava dell’eredità che avrei preso da Alisson, ma ho sempre pensato a me stesso. I migliori portieri al mondo? Per me sono Oblak e Ter Stegen“.

Pau Lopez si è fatto notare per buone prestazioni stagionali, ma durante il Derby con la Lazio ha commesso una papera: “E’ un errore come tanti altri, non ci ho mai più pensato. So che per la gente non è una partita normale, ma per me non fa differenza se commetto un errore con la Lazio o con la Spal, o contro la Juventus. Devo solo evitare di fare sbagli“.

Il posto in Champions

L’estremo difensore è convinto che il quarto posto che porterebbe la Roma in Champions League è alla portata, così come detto da Santon: “Quando riprenderà la Serie A mancheranno 12 partite. Dipenderà solo da noi centrare l’obiettivo“. I giallorossi devono ancora affrontare Napoli, Juventus e Inter.