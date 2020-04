Calciomercato Napoli, Allan può partire: Everton in agguato, stallo sul rinnovo

Calciomercato Napoli: Allan verso l’Everton?

Calcio Mercato Napoli Allan | Il Napoli continua a portare avanti diverse operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande verso la prossima stagione. La squadra azzurra ragiona sia sulle entrate che sulle uscite, e specie su quest’ultima questione potrebbero esserci delle novità importanti. La stagione della squadra partenopea è stata parecchio altalenante, e il rendimento di alcuni singoli ha sollevato più di qualche dubbio nell’orbita azzurra. Adesso qualche rinnovo è in stallo, come ad esempio quello di Allan, protagonista di un’annata non proprio positiva e con cui non si è ancora trovato un accordo.

I tempi prolungati potrebbero andare a condizionare il tutto, e chissà che non possa approfittarne qualche pretendente: in agguato c’è l’Everton, interessato da qualche settimana e che vorrebbe portare l’ex Udinese alla corte di Ancelotti. A riportare la notizia Il Corriere dello Sport.

Ultime Napoli: rinnovo in bilico anche per Mertens?

Il futuro di Allan è ora più che mai incerto, e da qui a qualche mese potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nella rosa azzurra. Oltre al centrocampista brasiliano, anche Mertens rischia di non rinnovare. Anche in questo caso le pretendenti continuano a restare alla finestra, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.