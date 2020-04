Tweet on Twitter

Mercato Milan: Upamecano non arriva

Calciomercato Milan: Upamecano va al Bayern? Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, il Bayern Monaco avrebbe intenzione di pagare la clausola rescissoria del calciatore al Lipsia pur di assicurarsi il centrale francese Dayot Upamecano. Il difensore classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2021 ed il suo rinnovo con il club di proprietà della Red Bull sembrerebbe molto.

Il Milan, in virtù del probabile arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera, aveva fatto un pensierino al difenore anche se il prezzo del cartellino non è dei più agevoli. La clausola rescissoria citata prima è di 60 milioni di euro, una cifra che difficilmente pagabile dalla società di Ivan Gazidis che invece avrebbe voluto approfittare della scadenza prossima del contratto per avere un forte sconto.

Ultime Milan: la concorrenza è agguerritissima

Tra i nomi più seguiti nella prossima sessione di calciomercato anche all’estero Dayot Upamecano ha dimostrato di essere non solo un talento ma anche una certezza. Il centrale francese, in forza al Lipsia, infatti, è seguito anche da altri club come il Manchester City ed il Manchester United.

Difficile, tuttavia, che il Bayern Monaco si lasci sfuggire l’occasione di portarlo in Baviera visto che il centrale conosce già bene lingua e campionato ed i tedeschi stanno cercando il sostituto di Boateng e Hummels.