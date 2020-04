Calciomercato Milan: per Camara è l’asta con l’Arsenal

Ultime Milan | Mady Camara nel mirino. Come riportato da Sdna, i rossoneri sarebbero molto interessati al centrocampista ​Mady Camara, guineano dell’Olympiacos.

Il club rossonero avrebbe ingaggiato un duello con l’Arsenal per arrivare al calciatore.

Ultime Milan: l’idea è quello di avere un centrocampo giovane

Il club rossonero non ferma nemmeno per l’emergenza. Il club in particolare non si sta fermando un attimo, e negli ultimi giorni sono stati tanti i nomi accostati al Diavolo, tutti molti suggestivi. Quello che ha suscitato più clamore è stato senza dubbio quello di Sandro Tonali, centrocampista giovane e forte, in forza al Brescia.

Considerato come uno dei migliori talenti in Europa, il calciatore ha una valutazione di 50 milioni di euro. Il Milan difficilmente spenderà quella cifra ma i rossoneri hanno un piano: 30 milioni di euro più il prestito di Plizzari o Gabbia. Un’offerta interessante, ma che con poche probabilità farà vacillare il patron Cellino.