L’avventura partenopea è ormai agli sgoccioli per Dries Mertens, in scadenza di contratto. Ddovrà scegliere una nuova squadra e l’Inter si è fatta avanti: Lukaku è la chiave.

Calciomercato, il mediatore tra Mertens e l’Inter sarà Romelu Lukaku

L’attaccante belga probabilmente non rinnoverà il contratto a causa delle divergenze con il club, e per ultima la cassa integrazione cui sono stati sottoposto i tesserati non dipendenti del Napoli. Mertens, dunque, cambierà squadra e l’Inter è ritornata forte sul giocatore. I nerazzurri dovranno sostituire Sanchez, che tornerà al Manchester, e Lautaro, direzione Barcellona. Uno dei fattori principali che potrebbe convincere “Ciro”, è l’amicizia con Lukaku. Entrambi hanno fatto parte della spedizione dei due ultimi mondiali con il Belgio, e nel 2018 hanno conquistato il terzo posto.

Tra l’Inter e Dries ci sono due club

Assieme a Mertens, l’Inter potrebbe concludere un altro colpo a zero: Olivier Giroud. Conte potrebbe trovarsi per la prossima stagione un attacco di caratura internazionale, d’esperienza invidiabile. E soprattutto, sia Dries che Olivier sarebbero due acquisti a parametro zero. Il belga è comunque tentato a lasciar l’Italia dopo tanti anni in Serie A, e il fattore emozionale potrebbe convincerlo a non legarsi con un altro club rivale del Napoli. Monaco e Chelsea sono interessate a proporre un progetto stimolante, con gli inglesi favoriti. Mertens vorrebbe continuare a giocare ad alto livello, dunque, non abbandonerebbe il palcoscenico internazionale ed annesse competizioni. Il club francese è lontano dalla zona Champions.