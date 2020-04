Milinkovic Savic è alla Lazio da 5 anni, e dopo l’eventuale qualificazione in Champions League, potrebbe lasciare l’Italia: PSG o Manchester United possibili destinazioni.

Calciomercato Lazio, Savic ad un passo dall’addio, con lui anche Marusic

Sergej Milinkovic-Savic si è fatto conoscere per classe, eleganza e forza fisica. Con Immobile e Luis Alberto sta portando la Lazio al sogno Champions e alla lotta scudetto. Il serbo, però, è da tempo apprezzato da mezza Europa. PSG e Manchester United sono interessate al centrocampista, ma c’è da convincere Lotito che chiede 100 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain vorrebbe acquistare dai biancocelesti anche Marusic, e in estate potrebbe concludersi un doppio colpo molto importante per le casse del club. L’esterno andrebbe a rimpiazzare il trasferimento di Meunier.

Non solo Psg, c’è il ritorno del Man United su Milinkovic

Non c’è solo il club parigino. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche i Red Devils vorrebbero arrivare al centrocampista serbo. Già l’estate scorsa c’è stato un tentativo per portarlo in Inghilterra, che saltò a causa della mancata cessione di Pogba al Real Madrid. L’affare potrebbe concludersi, ma Savic vorrebbe assicurarsi di giocare la Champions League e per ora il Manchester è al 5° posto in Premier. La valutazione finale del “Sergente” dipenderà molto dall’evoluzione del campionato di Serie A, poiché la Lazio è ancora in corsa per il titolo da Campione d’Italia, fatto che potrebbe convincerlo a restare.