Calciomercato Lazio Keita | Attualmente è uno dei pezzi pregiati del Monaco e della Ligue 1, in futuro potrebbe tornare in Serie A e forse proprio alla Lazio. Keita Balde non conosce ancora la strada precisa del suo futuro e apre ad un ritorno in biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Keita: “Potrei tornare, chissà”

Attraverso una diretta Instagram, l’esterno d’attacco senegalese ha parlato del suo futuro. Al momento è uno dei punti di forza del Monaco ma gli piacerebbe tornare ad assaggiare i terreni di gioco della Serie A. Fose di nuovo della Lazio, squadra che per prima gli permise, nel 2013 di approdare nel calcio professionistico dopo averlo acquistato due anni prima dalla cantera del Barcellona.

“Chissà, del domani non si può mai sapere. Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, anche con Petkovic e oggi con Moreno al Monaco”.

News Lazio, per Depay la strada è semichiusa

La Lazio cerca profili di alto rango per la prossima stagione, soprattutto in vista della qualificazione alla Champions League. Uno dei nomi che Igli Tare cerca con maggiore insistenza è quello di Memphis Depay, attaccante e capitano del Lione che al momento è alle prese con un delicato infortunio.

Non sarà semplice, però, arrivare al campione olandese, soprattutto dopo le parole di Jean-Michel Aulas, presidente del club francese: “Voglio trattenere Memphis e costruire su di lui il futuro.