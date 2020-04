Tonali ha preso le chiavi del centrocampo del Brescia, il suo talento fa gola a tante squadre di Serie A, tra cui la Juventus alla ricerca di un centrocampista di qualità: nel mirino c’è anche Castrovilli.

Calciomercato Juventus, come arrivare a Sandro Tonali

La Juventus è stata vicina all’acquisto di Sandro Tonali già durante la sessione di calciomercato invernale. Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha voluto trattenere il giocatore, per poi trattare in estate. A causa del Coronavirus alcune trattative potrebbero saltare, ma non questa. Il ds bianconero Paratici è intento a portare il centrocampista delle Rondinelle a Torino, e per farlo dovrà superare la concorrenza dell’Inter. Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora potrebbe proporre come contropartita Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista in prestito al Perugia che sta facendo molto bene in Serie B.

Juventus: oltre Tonali c’è Castrovilli, ma è ancora Derby d’Italia

La Juventus ha puntato anche un altro centrocampista oltre Tonali, ed è Castrovilli. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, però, non ha intenzioni di cedere il suo pupillo. Inoltre, il contratto del centrocampista viola ha una scadenza fino al 2022. La Juventus anche in questo caso trova come concorrente l’Inter, che potrebbe proporre diverse carte: Dalbert, Nainggolan o Gagliardini. Sarà un calciomercato estivo con due regine, volte a migliorare la rosa e togliere pezzi importanti alle rivali. Per i bianconeri sembra più in discesa la strada che porta al centrocampista del Brescia, con il quale già sono avviati i contatti.