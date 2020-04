Calciomercato Juventus, Chiesa si allontana: lo United pronto alla super offerta

Tweet on Twitter

Calciomedrcato Juventus: Chiesa, lo United fa sul serio

Calcio Mercato Juventus Chiesa | Il mercato di Serie A si fa sempre più infuocato, e le big del nostro campionato si stanno dando battaglia per quanto riguarda i prossimi investimenti futuri. La Juventus in particolare vorrebbe andare a rinforzare il proprio reparto offensivo, magari con qualche giovani promettente, visto il modus operandi della società. Nel mirino ci sono tantissimi giocatori, ma uno in particolare continua ad attirare l’attenzione di tutti: Federico Chiesa, vecchio pallino che pare sia tornato di moda nelle ultime settimane.

L’esterno viola è seguito da diverse pretendenti, ma nella giornata di oggi è arrivata una notizia che non può far piacere alla Vecchia Signora: stando a quanto riportato dal Daily Mirror, pare che il Manchester United sia pronto ad una super offerta di 70 milioni di euro per Chiesa. Una cifra molto alta, che spaventa la Fiorentina e soprattutto la Juventus.

Futuro Chiesa: resiste il muro viola

Il futuro di Chiesa è ancora molto incerto, e nonostante le intenzioni dello United siano chiare, altrettanto si può dire della Fiorentina, per niente propensa a cedere il suo gioiello. Commisso e Barone hanno parlato chiaro sulla questione, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.