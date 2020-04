Calciomercato Juventus, Allegri pronto a sostituire Sarri in caso di esonero

Calciomercato Juventus: Allegri, primo nome per il dopo Sarri?

Calcio Mercato Juventus Sarri | La stagione di Serie A è ferma, e in questo momento di stallo totale parecchie squadre cominciano a tirare le somme per quanto riguarda l’andamento annuale. Anche la Juventus comincia a ragionare sul da farsi, specie in ottica panchina: il tecnico Sarri ha avuto un impatto importante, ma forse non come ci si aspettava. Le lacune sono state parecchie, e nell’ambiente bianconero c’è chi parla di esonero a fine stagione, a patto ovviamente che non si vinca tutto il possibile. Una missione per nulla facile per l’allenatore toscano, chiamato ad un’impresa che non è riuscita quasi a nessuno.

Il fiato sul collo è tanto, e la pressione altrettanto, con una Vecchia Signora che si aspetta trofei e garanzie. Intanto a proposito di esonero arrivano delle voci parecchio interessanti da Top Calcio 24, più precisamente dal giornalista Franco Ordine: “Se Sarri non vince tutto, torna Allegri”. Occhio quindi ad un possibile ritorno clamoroso sulla panchina bianconera, ad oggi non da escludere.

News Juventus: ultimatum a Sarri?

Sarri sa bene di dover far fronte a tante responsabilità alla Juventus, soprattutto dopo la grande investitura ricevuta lo scorso anno da Agnelli e società. La stagione è andata tutto sommato bene, ma qualche inciampo di troppo ha suscitato non pochi dubbi sull’ex allenatore del Napoli. Ultimatum? Probabile.