Calciomercato Inter, Dembelè offerto come contropartita nell’affare Lautaro

Calciomercato Inter: Dembelè può sbloccare la trattativa per Lautaro?

Calcio Mercato Inter Dembelè | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo in queste ultime settimane, e le principali squadre del nostro campionato continuano a portare avanti diverse trattative. Gli investimenti nella prossima sessione sicuramente non mancheranno, ma occhio anche a quelle che saranno le possibili uscite. L’Inter si sta preoccupando parecchio per i suoi gioielli, e su tutti Lautaro Martinez, che in questi giorni sta ricevendo tantissime corteggiamenti da parte del Barcellona. La squadra blaugrana segue l’attaccante argentino da tantissimo tempo, e ormai la strategia sembra essere chiara: sferrare un assalto concreto, e provare a convincere i nerazzurri con qualche contropartita interessante.

Oltre ai soliti nomi di Arthur e Semedo, pare ci sia anche un altro giocatore che sia stato offerto: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra che il Barcellona abbia proposto Dembelè come contropartita tecnica. L’esterno francese è indubbiamente un gran talento, ma il suo super ingaggio (9 milioni di euro annuali), blocca un po la trattativa.

News Inter: Lautaro dirà addio?

Il futuro di Lautaro sembra ormai essere segnato, con il Barcellona che insiste ogni giorno, e delle offerte che piovono ininterrottamente sui nerazzurri. Molto probabile che l’argentino possa accettare i blaugrana: arriverà un’offerta importantissima di ingaggio.