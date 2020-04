Calciomercato Inter, Aubameyang pronto a lasciare l’Arsenal

Calciomercato Inter: Aubameyang si avvicina, il gabonese vicino all’addio ai Gunners

Calcio Mercato Inter Aubameyang | L’Inter continua il suo calciomercato, e la strategia della dirigenza nerazzurro sembra essere chiara: provare a prendere una punta di altissimo livello per andare a sostituire la probabile partenza di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sta ricevendo tantissime avance dal Barcellona, e ormai il suo futuro sembrerebbe essere segnato. Ecco che l’Inter dovrà cercare di compensare il tutto, prendendo magari un bomber di livello internazionale. Nel mirino ci sono diversi nomi, uno su tutti quello di Aubameyang, punta dell’Arsenal.

L’attaccante gabonese è da qualche settimana sul taccuino di Ausilio e Marotta, e portarlo a Milano non sarà affatto facile. Intanto però, dall’Inghilterra arriva una notizia piuttosto confortante: stando a quanto riportato dal Sun, pare che Aubameyang si sia convinto a lasciare i Gunners. Che possa essere un via libera per il trasferimento in nerazzurro?

News Inter: Mertens e Giroud nomi caldi

Aubameyang potrebbe aprire a breve ad un trasferimento all’Inter, ma occhio anche alla situazione di altri due obiettivi nerazzurri: Olivier Giroud e Dries Mertens. Il francese pare sia pronto ad un’eventuale firma, mentre per il belga lo scenario è leggermente diverso: il Napoli vorrebbe il rinnovo, ma se non dovesse arrivare ecco che l’Inter diventerebbe una destinazione concreta.