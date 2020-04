Calciomercato Inter, addio Lautaro: offerta in doppia cifra del Barcellona

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ripercorre alcune tappe della trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona.

Calcio mercato Inter, l’affare Lautaro

Se Barça dovesse essere, allora sarà. La sensazione, confermata dall’entourage del giocatore, è che se i catalani e Messi chiamano, non si può dire di no. Negli ultimi mesi, riferisce la Rosea, i contatti tra dirigenza blaugrana e gli agenti dell’argentino sono stati assidui e proficui. C’è addirittura chi afferma che non fosse stato per lo scoppio dell’emergenza, si sarebbe già arrivati ad un accordo sulla base di uno stipendio da oltre 10 milioni di euro.

Da qui in poi però, viene il momento di Marotta. Perché appare complicato che venga pagata la clausola rescissoria del giocatore, attualmente dell’ammontare di 111 milioni di euro. Il Barcellona non versa in una situazione economica che possa permettere una spesa così esosa, quindi tenterà la strada della trattativa. Dal canto suo, l’Inter è determinata in almeno un punto: se cessione dovesse essere, allora sarà la vendita più remunerativa della storia del club.

Ultime mercato Inter, pronto lo scambio

E come coniugare queste due necessità? Con l’inserimento di una contropartita tecnica. Di Griezmann si è già detto, ma non è il solo nome che balla. Vidal è una trattativa a parte, mentre restando a centrocampo è Arthur il nome giusto (valore di mercato 60 milioni di euro). Ma Conte è anche alla ricerca di un esterno e qui ci sono in vetrina Semedo e Junior Firpo, entrambi molto interessanti. Altrimenti, resta la via del gioiello grezzo: Aleñá e Cucurella in questo caso sono i nomi buoni.