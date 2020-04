Calciomercato Brescia, Cellino esce allo scoperto: “Ecco a chi darei Tonali”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino svela quali siano stati i movimenti di mercato intorno a Sandro Tonali nelle ultime settimane, con 2 offerte molto importanti per il centrocampista…

Calcio mercato Brescia, Cellino svela le offerte

Chiaramente, l’emergenza ha cambiato tutto. Ma del centrocampista delle rondini, fino a poco tempo fa si parlava in questi termini: “A gennaio una squadra importantissima è venuta da me dicendomi che voleva Tonali“, ha affermato il numero 1 della Leonessa ai microfoni di Tuttosport.

“Io non ho fatto cifre, mi sono solo sincerato se giocasse da subito in Champions League. Mi è stato risposto che sarebbe rimasto qui fino a giugno e allora ho detto che me lo sarei tenuto e ne avremmo riparlato. A febbraio ho ricevuto un’altra offerta molto importante e non ho parlato con lui perché volevo fargli una bella sorpresa a giugno. Il nome della squadra non posso dirlo, tanto purtroppo il Coronavirus ha cambiato tutto“.

La preferenza del presidente

Ma c’è una prefenza? Una candidata in vantaggio rispetto alle altre? Non proprio, o meglio il presidente del Brescia ne parla in maniera sibillina: “Come per Nainggolan all’epoca, sogno una piazza per lui dove possa essere da subito protagonista come Roma o Napoli, ma so che è poco probabile, anche se lui ama Gattuso. Milan? Ne era tifoso da piccolo, ora non conta“.

Restano quindi Juventus e Inter: “La prima è cresciuta molto con Agnelli e Paratici. Nella c’è una proprietà straniera e non ho ancora avuto il piacere di farne la conoscenza. Però c’è Marotta, un grande dirigente per il quale ho un enorme rispetto. Staremo a vedere… Dipenderà da Tonali, sarà lui a decidere. Ma spero che resti in Italia e che giochi. Deve diventare un Iniesta“. C’è anche spazio per un annuncio: “Un colpo che vorrei fare e posso permettermi? Jack Bonaventura che è in scadenza“.