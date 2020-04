Ultime Roma, Di Francesco accusa Monchi: “Sbagliato il mercato”

Notizie Roma | Eusebio Di Francesco, ex tecnico di Roma e Sampdoria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

Ultime Roma, parla ancora Di Francesco

“La Roma? L’esonero è stato un insieme di situazioni al di là dei risultati. C’era un po’ di malcontento ma non a livello personale, la Champions ha fatto il resto. Meritavamo i quarti. L’anno prima arrivammo in semifinale. In Europa abbiamo fatto il massimo”.

Mercato?

“Poi sul mercato estivo sono state fatte delle scelte non corrette, non dovevano partire Strootman e Nainggolan. Strootman è un giocatore straordinario, abbiamo pagato il suo addio per la sua personalità così come per il Ninja. Con Radja il rapporto è stato leale. L’ho sentito durante il mercato, lo volevo portare alla Samp, mi aveva dato disponibilità, poi ha scelto il Cagliari. Calciatori come Dzeko, Kolarov, De Rossi e lui aiutavano ni campo”.

De Rossi e Totti?

“Daniele è uno di quelli che ha chiamato il presidente per evitare il mio esonero. Nessuno giocava contro. Il fatto che sia stato Totti a scegliere Ranieri ha fatto pensare che non fosse vicino a me. Non è stato così. Era l’uomo della società e mio fedele amico.

Schick è stato una scommessa azzardata? Nel 4-3-3 faceva fatica, per me è un centravanti o una seconda punta, riusciva a far meglio più vicino al centravanti. E’ arrivato in una condizione fisica inadeguata e si è fatto anche male”.