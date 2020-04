Ultime Milan: Maldini pronto a restare, ma solo alle sue condizioni

Notizie Milan, Maldini: “Coronavirus? Volevo allenarmi ma non stavo bene”

Notizie Milan news Maldini | Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha un futuro ancora incerto, come del resto tutto il Milan. Tanta confusione nella società che vuole programmare il futuro, a partire dall’allenatore che ancora non si sa se sarà confermato Pioli o ci sarà un nuovo tecnico come Rangnick e Spalletti in pole. Intanto, dopo l’addio di Boban dal club rossonero, anche il futuro di Paolo Maldini sembrava messo in discussione nelle scorse settimane. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, ora potrebbe restare.

Milan News: Maldini resta solo alle sue condizioni

Dopo il caso Boban, concluso con il suo allontanamento dal club, sembrava in forte discussione anche il futuro di Paolo Maldini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore e attuale direttore dell’area tecnica, sarà confermato e anche lui è pronto a restare con il suo attuale impiego. Intanto, però, Maldini vuole garanzie e non sarà disposto a restare ad ogni condizione. L’ex bandiera del Milan vuole le garanzie di poter partecipare alle decisioni in materia di mercato e riguardo la scelta dell’allenatore. Una volta finito con l’emergenza Coronavirus, il dirigente (che è risultato positivo con il figlio nelle scorse settiamne) incontrerà la società per fare il punto della situazione.