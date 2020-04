Ultime Juventus, Sarri sarà riconfermato: la scelta bianconera

Ultime Juve, Sarri confermato in panchina per mancanza di alternative. Come riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Maurizio Sarri sarà ancora a Torino.

Fino a quasi un mese fa, la conferma in vista della prossima stagione sembrava tutto fuorché sicura al di là del contratto in scadenza solo il 30 giugno 2022. Tra la penultima e l’ultima partita disputata, infatti, erano trascorsi dieci giorni e a Torino si era cominciato a parlare di addio.

Tra un rinvio e l’altro per il proseguo sella sua avventura a Torino è stato fondamentale il derby d’Italia contro l’Inter dell’ex Conte per cancellare lo smacco di Lione. La sconfitta nella gara d’andata degli ottavi di Champions, infatti, aveva rappresentato il punto più basso della breve gestione Sarri ed alimentato voci su un possibile addio.

Ma allora cosa sarà del futuro del tecnico? Poi però contro l’Inter si è vista già tutta un’altra squadra, capace di compattarsi e tornare in testa.

Sarri in quella sera si è giocato forse la riconferma, tenendo fuori Miralem Pjanic che potrebbe finire sul mercato.



Nonostante i dubbi, oggi, la Juve deve fare di necessità virtù Sarri. Lo stop condizionerà anche le scelte.

Ultime Juve: non c’è tempo, non si cambia

La vittoria con l’Inter rimane l’ultimo ricordo per ora di un 2020 che al di là di qualche exploit è stato deludente per la Juve. Così la decisione della Fifa di andare avanti ad oltranza, indipendentemente da quando si tornerà in campo, andrebbe in soccorso dello stesso Sarri che vede la conferma. Sarebbe troppo rischioso per la Juve cambiare ancora senza dare al nuovo allenatore il tempo giusto per lavorare.