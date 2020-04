Totti, il calcio a Balotelli e l’ironia con Supermario: il siparietto nella diretta Instagram con Cannavaro

Totti e Balotelli, chi ricorda quella finale di Coppa Italia? In campo c’erano Roma e Inter, per la sfida eterna che si è vissuta per lunghi anni, tra le due compagini. Ancora una volta erano di fronte le due compagini, con l’Inter che dominava in Italia nella fine degli anni ’10. Precisamente quella finale si giocò al termine della stagione 2009/2010 e la stessa partita, si ricorda per un fallaccio di Totti proprio al connazionale, Mario Balotelli. A distanza di ben dieci anni, se ne parla con enorme ironia tra i due protagonisti, proprio di quella vicenda. L’ex capitano giallorosso ha già chiesto scusa sulla questione e ci è tornato diverse volte, spiegando l’attimo di follia che gli fece commettere un errore verso il proprio collega interista.

Totti a Balotelli: “Ringrazia che non ti ho preso bene quella volta a Roma”

“France’, mi fa ancora male la gamba!” con tanto di risata da parte di Mario Balotelli, che ha lasciato un commento in mezzo ai migliaia arrivati nel corso della diretta su Instagram tra Francesco Totti e l’ex capitano della Nazionale, Fabio Cannavaro. Prontamente, lo stesso Totti, ha risposto a voce al messaggio di Supermario: “Mario, tu già lo sai perché ci siamo sentiti. Mi devi ringraziare, perché non ti ho preso bene“. Messaggio che è seguito dalle risate generali, con Fabio Cannavaro che non si è contenuto. Poi, i due, hanno anche scherzato sull’incredibile carriera di Buffon. Il romanista, ha rivelato: “Tanto te lo dico io: Gigi vuole continuare fino a 50 anni” e la risposta, anche un po’ polemica di Fabio Cannavaro, non si è fatta attendere: “Tanto poi lo fanno smettere. Capisci a me…”