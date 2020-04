Serie A, la FIGC finalizza il protocollo per la ripresa: ritiro chiuso, screening di squadra e campi sanificati

Tweet on Twitter

Coronavirus Serie A FIGC | Il 4 maggio è la data indicata come possibile ripartenza degli allenamenti delle squadre di Serie A. Niente di ufficiale, si attende che il Governo dia il via libera, in base ai numeri che arriveranno ogni giorno dalla Sanità e dalla Protezione Civile circa l’emergenza Coronavirus. Però uno spiraglio c’è ed è dato dalla FIGC.

FIGC, il protocollo per la ripresa della Serie A

Sul sito ufficiale della Federazione del Calcio italiano, è stato pubblicato il protocollo che dovranno seguire tutte le società alla ripresa.

“Il protocollo prevede una serie di prescrizioni e raccomandazioni per l’individuazione e la conservazione di un ‘gruppo squadra’. Anche lo staff tecnico e medico, i fisioterapisti, i magazzinieri e il personale a stretto contatto con i calciatori, dovrà risultare completamente ‘negativo’”.

“In via preliminare, il lavoro della Commissione raccomanda il ritiro chiuso almeno per il primo periodo di allenamento (modello preparazione estiva), propedeutico alla piena ripresa dell’attività e con la sorveglianza del medico sociale e/o del medico di squadra. Il ritiro sarà preceduto da uno screening (72-96 ore prima di iniziare) a cui si dovrà sottoporre tutto il ‘gruppo squadra’. Tali indagini prevedono, oltre all’esecuzione del test molecolare rapido e del test sierologico (con la tipologia che sarà indicata dalle autorità competenti), un’anamnesi accurata, una visita clinica (valutazione degli eventuali sintomi e misurazione della temperatura corporea) ed esami strumentali e del sangue.

Peraltro, su input della stessa FIGC che, per facilitare l’espletamento di tutte le procedure di screening e favorire una migliore organizzazione logistica, è previsto si possa prendere in considerazione la possibilità di consigliare una ripartenza a tre velocità: priorità alla Serie A, per poi proseguire con Serie B e Serie C”.

FIGC: “Campi di allenamento sanificati e controlli agli arbitri”

“Il luogo per l’allenamento deve essere ovviamente sanificato. Per luogo si intende il Centro Sportivo e le palestre, gli spogliatoi e gli alberghi. Il protocollo poi si incentrerà nella gestione del ritiro con attenzioni specifiche alle varie attività di allenamento e sull’organizzazione per l’impiego delle strutture.

Con il contributo del responsabile medico dell’Aia Angelo Pizzi, le prescrizioni saranno adeguate anche ai direttori di gara, tenendo presente le specificità della categoria”.