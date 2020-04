Premier League, Allegri riparte dal Newcastle: la folle ma concreta idea degli inglesi

Premier League, Allegri al Newcastle? La clamorosa indiscrezione arrivata dall’Inghilterra

Premier League, Allegri – Newcastle | Ha lasciato la Juventus e ha deciso di restare un anno fermo, l’ex bianconero, Massimiliano Allegri. Non si è fatto ingolosire dalle proposte che saranno sicuramente saltate fuori, decidendo con fermezza di continuare il suo anno sabbatico. Purtroppo il calcio si è fermato poi assieme a lui, per l’emergenza legata al Coronavirus. Questo stop, mette ancora più in risalto la sua voglia di ritornare ad allenare e, l’ex Milan e Juventus, potrebbe decidere di ripartire, ma lontano dall’Italia. Il tecnico non ha mai allenato oltre confine, motivo per il quale, potrebbe essere intrigato dalla pista straniera. Tra le idee, spunta fuori la Premier League. Il massimo campionato inglese potrebbe vederlo tra i protagonisti nella prossima stagione.

Newcastle, Allegri in panchina: l’ex Juve potrebbe raggiungere Ancelotti in Premier League

Nel corso dell’attuale stagione è arrivato l’esonero in Serie A, del suo collega ed ex rivale, Carlo Ancelotti. L’ex tecnico dei partenopei si è subito rimesso in gioco, accettando il progetto dell’Everton, senza troppi indugi. Subito sono riusciti ai vertici dei toffees, a convincere il tecnico che poco bene aveva fatto con la “cravatta” dei partenopei. E adesso, così come l’Everton, anche al Newcastle sognano il colpo per la panchina. Il nome di Massimiliano Allegri è in auge, come rivelano i colleghi di britannici del Sun. Tutto vero, dalla Gran Bretagna rivelano di un primo contatto avuto con il tecnico toscano. E lo stesso, potrebbe decidere di prendere per mano un’altra società bianconera e portandola in alto, così come sta cercando di fare all’Everton il suo connazionale, Ancelotti. L’allenatore ex Juve potrebbe essere convinto dal nuovo ambizioso progetto del fondo saudita, pronto ad acquistare sin da subito i campioni di cui Allegri avrà bisogno.