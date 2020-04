Oroscopo di domani 16 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giovedì sarà una giornata molto produttiva e ricca di energie. C’è da fare sempre un po’ di attenzione verso l’aspetto lavorativo ed economico. Ci sono sicuramente delle novità ma va usata parecchia prudenza.

Toro. Non è certamente un periodo sereno, anche dal punto di vista personale. Dovete cercare, però, di recuperare la tranquillità perché in questo periodo è di vitale importanza. Alcune coppie avevano deciso di sposarsi o di avere un figlio e per forza di cose adesso hanno dovuto rimandare tutto.

Gemelli. Dovreste dedicare un po’ di tempo in più alle persone che amate o alla vostra casa. L’amore riveste una parte importante nella vosra vita e avete provato a metterlo in secondo piano favorendo il lavoro ma non è possibile. Questo è il periodo ideale per valutare casa e famiglia, a meno che non ci sia qualche problema all’interno della coppia

Cancro. Dovete affrontare un problema economico che non vi riguarda in maniera diretta ma ciò vi rende un po’ nervosi. Avete bisogno di una pausa. E’ anche il momento di progettare e capire cosa fa bene per voi.

Leone. Siate più comprensivi nei confronti del prossimo. Giovedì e venerdì saranno due giornate stressanti. Cercate di pianificare le spese nell’arco di questa settimana, perché l’opposizione di Saturno potrebbe verificarsi qualche momento più complesso

Vergine. E’ un momento difficile dal quale però potete trovare spunti. Magari potete anche rinunciare a qualcosa che non ti interessa più e cambiare vita, soprattutto se famiglia e amori non seguono il vostro passo.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Saranno 48 ore difficili perché potreste chiudervi in voi stessi. E’ un periodo importante per i sentimenti, fate solo quello che vi sentite, senza ascoltare le pressioni altrui. Non è il momento di pensare a sposarsi o convivere.

Scorpione. Vi sentite poco compresi e potreste sparire dalla circolazione per qualche ora. Fate in modo che gli altri lo capiscano. Restate sereni, però: è solo un breve periodo, a breve tornerà la felicità.

Sagittario. Chi è abituato a stare molto tempo fuori casa e quindi a non vedere sempre il partner, potrebbe avere qualche difficoltà in questi giorni di chiusura forzata. E’ importante che al vostro fianco ci sia la persona giusta: solo con lei supererete questo momento

Capricorno. Ci sono questioni burocratiche noiose in atto. Probabilmente potrebbero esserci alcune difficoltà per l’acquisto o l’affitto di una nuova casa. In amore è un periodo tranquillo ma non entusiasmante per le coppie già formate: meglio per chi è in cerca del partner.

Acquario. State tornando quelli di un tempo, ne sono tutti più felici. Qualcosa cambierà e gli altri si renderanno conto che è un fattore dovuto alla vostra voglia di rinascere e provare nuove esperienze

Pesci. In amore prosegue la fase di perplessità e questo può accadere per vari motivi: può essere che nelle storie nuove sei troppo ansioso, oppure è evidente che stai avendo a che fare con una persona che ti nasconde qualcosa. Il problema è che difficilmente sbagliate grazie alla vostra sensibilità: occhi aperti.