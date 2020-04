Notizie Verona, Pessina: “Il mio idolo è Gerrard”

Ultime Verona | Matteo Pessina, centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a ‘A Tu per Tu‘, appuntamento organizzato dal club scaligero:

“Il mio idolo? Ho sempre apprezzato i centrocampisti inglesi come Gerrard e Lampard. Oggi invece mi piace molto Toni Kroos, unisce eleganza all’aspetto tecnico-tattico: mi ispiro molto a lui, cerco di guardare come si muove in campo. E’ lui il mio idolo adesso. Gasperini e Juric? Sono due tra gli allenatori più bravi che ci sono in goro, riescono ad imprimere un’identità precisa alla squadra. Sono fortunato ad averli conosciuti ed incontrati in un momento importante della carriera di un giovane, mi hanno insegnato tanto all’inizio della mia carriera.