Notizie Coronavirus, Donadoni: “La situazione si sta normalizzando in Cina”

Ultime Coronavirus | Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport per tornare sulla situazione in Cina e su come stanno affrontando in Oriente l’emergenza:

Le parole di Donadoni

“Qui a Shenzhen la situazione si sta normalizzando, sono ormai una decina di giorni che è finita la nostra quarantena. Anche per questo mitivo siamo tornati in campo ad allenarci. Chiaramente in città tutti indossano rigorosamente la mascherina. Non c’è nessuno che non esce senza e questo è molto importante”.

Il pensiero del tecnico è anche verso la sua terra e la società dove è cresciuto, ovvero l’Atalanta, che in questo momento non vive un bel periodo fuori dal campo:

“Bergamo? Condivido con i miei conterranei l’emozione di una squadra che combatte con le più forti d’Europa. Mi auguro che si possa tornare presto a giocare e questo vorrebbe dire aver messo alle spalle questo problema. In questo momento provo tanta tristezza ma anche con la forza di volontà che solo i bergamaschi sanno dimostrare. Spero che presto se ne venga fuori, per continuare a parlare delle gioie che l’Atalanta ci darà, sperando che si possa presto giocare”.