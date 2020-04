Szczesny è stato protagonista assieme a Pinsoglio di una diretta su Youtube: i due hanno risposto alle domande dei propri tifosi.

Juve, Szczęsny: “Pinsoglio è un vero professionista, è il mio idolo”

Entrambi i portieri hanno partecipato al format “A casa con la Juve”, nella quale i giocatori bianconeri hanno risposto alle considerazionei dei propri tifosi. Wojciech Szczęsny, dopo le parole polemiche di ieri, ha sorpreso tutti sull’esempio da seguire ed ecco quanto riporta Sky Sport: “Carlo Pinsoglio è il mio esempio. E’ un professionista, lo vedo sempre in allenamento. L’intensità e la passione che mette ogni giorno in allenamento mi spingono a voler diventare bravo come lui“. Naturalmente, il portiere polacco non ha nulla da invidiare tecnicamente al suo compagno, se non la professionalità con il quale si allena ogni giorno pur sapendo di non poter mai scendere in campo.

I match più belli secondo Szczęsny

Szczęsny ha ricordato il match che lo ha emozionato di più con la maglia della Juventus: “La partita contro l’Atletico Madrid dello scorso anno in Champions, quando CR7 ha segnato la tripletta. Poi c’è quella con l’Inter. Dal video della partita si sentiva solo la voce di Carlo che urlava dalla panchina e sembrava che lo stadio fosse ugualmente pieno“. Ci sono state domande anche per Pinsoglio, due volte campione d’Italia con la Juventus: “Sono bianconero da quando avevo 10 anni. Poi sono stato nel settore giovanile e in prestito per 7-8 anni. Quando è arrivato Wojciech ho deciso di tornare“, ha detto scherzando.