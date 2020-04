News Parma, le parole di Faggiano dopo il taglio stipendi

News Parma – Faggiano | E’ arrivata quest’oggi la decisione annunciata dal Parma, in merito alla questione legata al taglio degli stipendi. I calciatori hanno deciso di rinunciare parzialmente al proprio compenso e dunque il Parma è la seconda squadra, dopo la Juventus, ad aver reso pubblica la notizia, in via ufficiale. Si sono mosse così le due società, e di questo, ha parlato il direttore sportivo proprio dei crociati, Daniele Faggiano. Il direttore ha parlato di questa tematica e non solo, ai microfoni di Sky Sport, nel corso della rubrica ‘Casa Sky Sport’. Ecco, di seguito, le sue parole all’emittente satellitare.

Ultime Parma, Faggiano: “Squadra fatta di ragazzi coscienziosi. Vogliamo giocare e finire il campionato”

“Siamo una squadra fatta di ragazzi coscienziosi, questi sono gli uomini con cui abbiamo a che fare ogni giorno“. Questo è quanto annunciato da Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, pronto ad elogiare i suoi ragazzi per la scelta presa, in merito alla questione del taglio stipendi. Le sue parole, inoltre, sono anche in merito alla ripresa del campionato: “Dobbiamo capire cosa succederà, i protocolli ci sono e ci saranno, bisogna vedere quali avvenimenti ci saranno. Noi del Parma faremo di tutto per cercare di chiudere questo campionato regolarmente, vogliamo che si giochi. Speriamo di non vedere chiusa questa questione in tribunali, penso all’epidemia che viviamo col Coronavirus ed è già una bella batosta per tutti noi”.