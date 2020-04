News Fiorentina, Mutu e la viola: un amore mai finito

News Fiorentina – Mutu | Il calciatore ex Fiorentina ha ormai smesso con il calcio da un po’, ma non svanirà mai l’amore per i colori viola. Sì, perché li ha ribaditi quest’oggi ai microfoni di Sky Sport, proprio l’ex attaccante della Fiorentina. Sono stati diversi i temi toccati da Adrian Mutu assieme ai colleghi nel salotto di ‘Casa Sky Sport’, con al centro però sempre Firenze e la maglia della Fiorentina: “Non mi nascondo, non c’è bisogno di farlo. Mi sento più legato alla Fiorentina rispetto alle altre squadre, è la maglia che mi porto nel cuore. Tutt’oggi, tra me e la città c’è un legame indissolubile”. Questo legame è stato creato nelle annate che vanno dal 2006 al 2011, dopo aver vestito in Italia le maglie di altre big, come la Juventus e l’Inter.

Ultime Fiorentina, Mutu pensa al futuro: “Allenare i viola è il mio sogno nel cassetto”

Ha parlato di sogni e ambizioni Adrian Mutu, ancora una volta in chiave Fiorentina. Lui adesso è allenatore, e le sue idee sono ancora in maglia viola: “Io adesso sono allenatore, il mio sogno sarebbe quello di allenare la Fiorentina. E’ un sogno che ho nel mio cassetto, ma devo ancora diventare bravo prima di poter meritare quella panchina. Io, nel caso, voglio farmi trovare pronto e al massimo per la Serie A”. Dunque è a lavoro l’ex attaccante di Serie A, non escludendo nulla per il proprio futuro.