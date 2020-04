Tweet on Twitter

Il Presidente del Piemonte ha ufficializzato che la Regione dal 4 maggio obbligherà i cittadini ad usare le mascherine per uscire da casa per evitare la diffusione del Coronavirus.

Piemonte, mascherine per tutti: così si contrasta il Covid-19

Alberto Cirio, Governatore della Regione Piemonte, ha annunciato che i suoi concittadini saranno obbligati ad indossare le mascherine alla fine del lockdown nazionale. Inoltre, dato che il materiale per proteggersi dal virus ha un costo elevato, la Regione provvederà alla distribuzione gratuita di 5 milioni di mascherine. La spesa di 6 milioni di euro è stata coperta dalle numerose donazioni dei cittadini, sensibili all’emergenza sanitaria che l’Italia sta cercando di superare. Dunque, i piemontesi dal 4 maggio saranno chiamati a uscire obbligatoriamente con volto coperto, proprio come i vicini lombardi.

Mascherine a tappeto: ne servono almeno 80 milioni al mese per gli operai

Secondo il Politecnico di Torino, al Piemonte serviranno circa 80 milioni di mascherine al mese per lavoratori, senza contare l’intera popolazione compresa di anziani e bambini. Cirio, e due assessori hanno annunciato che sono tre le aziende che avranno l’incarico di produrre il materiale sanitario destinato ai cittadini: “La gara è stata vinta da 3 imprese. Stiamo definendo la soluzione ideale per organizzare la distribuzione a tutte le famiglie del territorio. E’ fondamentale garantire a ciascuno l’uso di queste mascherine per la fase della ripartenza. Ringraziamo la generosità di chi ci ha aiutato con il supporto economico a coprire queste spese grazie alle donazioni“.