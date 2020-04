Il presidente del Brescia Massimo Cellino ribadisce la sua idea contraria alla ripresa della Serie A e trova l’unica vera soluzione da prendere in considerazione: spostare tutto all’anno prossimo.

Cellino contro la FIGC: “Mi ricordano il Governo: politica e burocrazia”

Il presidente delle Rondinelle è stato chiaro già nei giorni scorsi in merito alla ripresa del campionato. Anche oggi ha ribadito il suo scetticismo a Radio24: “Stiamo vivendo una tragedia, nelle altre parti d’Italia non se ne rendono conto. La Fifa e il Coni dicono di finire qui. Mentre la FIGC mi ricorda il nostro Governo: crea tante commissioni, ma è solo burocrazia e politica“.

Massimo Cellino attacca chi non capisce la gravità della situazione: “Stiamo vivendo una tragedia, abito a Brescia e ho paura ad uscire di casa. A me non importa della retrocessione in Serie B, firmerei anche domattina. Mi auguro di ripartire, ma dubito che succeda. Come si fa a giocare a giugno o luglio, quando i contratti finiscono proprio a giugno?“. Il quesito è irrisolto.

Cellino: “Serie A? All’anno prossimo. Giocare a porte chiuse è una bestemmia!”

Per il Presidente del Brescia l’unica soluzione per la ripresa della Serie A è posticipare tutto all’anno prossimo: “Come hanno fatto per le Olimpiadi o per gli Europei – afferma Cellino – Giocare a porte chiuse è una bestemmia, non può essere una soluzione. L’essenza del calcio sono i tifosi“. Infine, il numero uno della Leonessa afferma che la situazione è paradossale anche per altre squadre: “Sarei arrabbiato se fossi in Galliani e il Monza non dovesse salire in B. Anche Lotito e la sua Lazio sono penalizzati, così come il Benevento e il Vicenza. Questa non è una situazione normale: noi ci giochiamo questo campionato e il prossimo“.