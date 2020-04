FIGC, Gravina: “Valutiamo di giocare i campionati negli anni solari”

Ultime FIGC | Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato in merito alle parole del direttore dell’Iss Rezza contrario ad un ritorno in campo:

Le parole di Gravina

“Ho il massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non ci arrendiamo e lavoriamo su come tornare in campo senza pensare al quando. Quando il Paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni noi termineremo la stagione”.

Chi deve prendere la decisione? Il Governo e i medici o il calcio?

“Tutti insieme, responsabilmente. Respingo al mittente tutte le accuse di chi parla del calcio che prosegue per interesse. Al contrario, della nostra ripartenza beneficerebbe tutto il sistema. Lo sport è un indotto del nostro paese”.

Stop definitivo da escludere?

“Darebbe inizio ad una serie di contenziosi. Sul mio tavolo ci sono già le diffide di alcune società. Poi come si fa a ripartire, anche la Fifa ha tracciato la via: non comincerà la nuova stagione, senza aver concluso prima questa”.

Data?

“No, non c’è. Andremo di pari passo con gli altri campionati europei. Se ci faranno giocare a inizio giugno concludiamo entro luglio. A seguire, le coppe. Se invece dovremo ripartire a settembre, finiamo a novembre”.

Il prossimo campionato sarà “stretto”?