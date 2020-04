Coronavirus, Serie A: si ritorna in campo con la Coppa Italia. Spuntano le date

Coronavirus, la Serie A riprende a fine maggio: c’è una nuova ipotesi però sulla Coppa Italia

Coronavirus, Serie A: le date sulla ripresa | Sono diverse le ipotesi sulla ripresa dei campionati di calcio. In Italia la questione tiene banco, con gli amanti del calcio che si chiedono quando tornerà in campo la Serie A. Gli organi competenti lavorano ai vertici, per capire come si rifletterà l’allarme anche nei prossimi mesi e non è ancora ben definita una deadline sull’allarme legato al Covid-19. E’ chiaro che la Lega Calcio programmerà il tutto in virtù delle proroghe che arriveranno e se arriveranno da qui in avanti da parte del Governo. Sì, perché il dpcm attuale ha la scadenza fissata al 3 maggio e dunque, tutto è programmato alla ripresa degli allenamenti – almeno al momento – al 4 maggio, per riprendere la stagione proprio al termine del mese stesso.

Coppa Italia, 27 e 28 maggio le nuove date: spunta una nuova ipotesi sulla ripresa della stagione

Le date che sono venute fuori sulla ripartenza del calcio in Italia, portano al 31 maggio. A parlare della questione però è il collega del quotidiano Il Panorama, Giovanni Capuano. Stando a quanto rivelato dal giornalista, la Lega Calcio starebbe pensando di anticipare la ripresa della stagione non più al 31 maggio, ma qualche giorno prima – 27 e 28 maggio – e il motivo è molto semplice. Tra le idee della Lega ci sarebbe quella di riprendere prima la Coppa Italia, chiudendo definitivamente le gare semifinali tra Napoli-Inter e Juventus-Milan, per poi fissare una data ben definita sulla finale e riprendere così anche il campionato.