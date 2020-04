Coronavirus, Regione Lombardia: la replica del Governo alla richiesta della ripresa

Coronavirus, il Governo risponde alla richiesta della Regione Lombardia

Coronavirus – Regione Lombardia | Non è un momento facile quello che si sta vivendo in Italia, con l’emergenza Coronavirus che andrà a risolversi passo dopo passo. Al momento i numeri che arrivano, giorno per giorno, sono in miglioramento, ma è chiaro che continuerà a seguire la strada percorsa fino ad ora, per poterne venire fuori. E’ il motivo per cui il Governo va a frenare le richieste che arrivano dalla Regione Lombardia. Quest’ultima, attraverso una nota, avrebbe chiesto la ripresa delle attività al Governo, a partire dal prossimo 4 maggio.

Coronavirus, il Governo risponde alla nota della Regione Lombardia: nessuna ripresa delle attività

Da Palazzo Chigi la risposta è negativa, alla nota presentata dalla Regione Lombardia, sulla ripresa delle attività. Dopo la nota della Regione Lombardia sarebbe rimasto sorpreso il Governo, proprio in merito alla richiesta. Nessuna apertura dunque, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è a lavoro costante per arrivare alla fase due, ma non è questo il modo in cui ha intenzione di procedere. Infatti, il rischio maggiore sarebbe quello di rivedere un nuovo numero importante di contagi se dovessero affrettarsi i tempi, e lo stesso Governo vuole evitarne i rischi. Come riportato dai colleghi della Repubblica, sarebbe stata istituita una task force da parte del governo.