Coronavirus Parma stipendi | Mentre la Lega Serie A e l’AIC cercano soluzioni per continuare a pgare gli stipendi di staff e calciatori per il resto della stagione, c’è chi si muove in autonomia e trova risposte immediate.

UFFICIALE – Coronavirus Parma, taglio di stipendi per staff e calciatori

Anche il Parma ha seguito l’esempio della Juventus. Calciatori, staff e dirigenza, hanno trovato un accordo che permetterà alla società di tenere viva la propria economia e quella dei dipendenti non tesserati. Ecco il comunicato del club gialloblù.

“Parma Calcio 1913 comunica di aver ricevuto da parte dei propri tesserati l’unanime disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo, in misura di una mensilità onnicomprensiva. Alla luce dell’emergenza sanitaria che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva e causando già ora ingenti danni economici alla società. L’integrazione degli accordi individuali relativi, che non riguarderanno il Settore Giovanile e che si applicheranno a partire da una soglia minima di compenso annuo, verranno perfezionati non appena possibile, come previsto dalle norme vigenti.

Il Parma Calcio 1913, in attesa di capire le condizioni sanitarie del Paese desidera ringraziare tutti i propri tesserati per il senso di responsabilità”.

Parma, calciatori e staff donano ore di ferie e permessi ai dipendenti

Nella nota ufficiale, il club parmense sottolinea la disponibilità di staff e calciatori nei confronti dei dipendenti non tesserati.

“In questo ambito si colloca anche il progetto di “Banca Ore” solidale, attivato nelle settimane scorse e che vede la possibilità per tutti i dipendenti non tesserati di donare ai colleghi ore di ferie e permessi, in modo da gestire a rotazione un piano ferie che sta permettendo all’azienda di non usufruire ad degli ammortizzatori sociali”.