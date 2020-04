Coronavirus Italia, Mentana risponde a Conte

Coronavirus Italia Conte Mentana Salvini ultime | Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato nei giorni scorsi con toni molti duri nei confronti dei propri colleghi, in particolare di Salvini e la Meloni, dove ha risposto alle accuse che questi due avevano rivolto a lui. Intanto, Enrico Mentana, noto conduttore e direttore del TG LA7, ha detto la sua riguardo i modi degli ultimi giorni.

Coronavirus, Mentana attacca Conte: “Non puoi essere come Chavez, siamo in democrazia”

Enrico Mentana ha attaccato il Premier Conte, che aveva annunciato con un comunicato di rivendicare il diritto di attaccare l’opposizione a reti unificate durante una comunicazione istituzionale. Questa alcune delle parole del noto direttore del TG LA7 Mentana: “Dirigo telegiornali da 28 anni e non ho mai censurato nessuno. Nessuno chiede prima che si parli il testo, non è mai capitato quando Palazzo Chigi chiede di parlare. Chavez in Venezuela può intervenire in tv quando e come vuole, ma in democrazia però non è possibile fare così”.

Infine parole anche contro Salvini e la Meloni che nei giorni scorsi hanno creato caos: “Modo sguaiato e censurabile di parlare da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, incredibili come sono intervenuti sull’argomento Mes”.