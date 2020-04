Coronavirus: la petizione “Commissariare la Lombardia” alza la polemica sui social

Coronavirus: nuove polemiche sulla sanità in Lombardia

Coronavirus Lombardia | L’Italia continua a temere per la propria incolumità, e la situazione attuale è senza dubbio una delle più drammatiche e preoccupanti dal dopoguerra. L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutta la nostra nazione, ed in particolare la Regione Lombardia, in cui continuano ad aumentare casi e decessi. Intanto negli ultimi giorni si è alzata una polemica molto importante per quanto riguarda la sanità, ed è inoltre arrivata una significativa petizione a riguardo: quest’ultima richiede l’istituzione di un commissario ad acta per la sanità lombarda. Quasi 35mila firme raccolte per l’iniziativa “Commissariare la Lombardia”, e numerose polemiche che si sono scatenate nelle ultime ore. A dire la loro ci hanno pensato vari giornalisti, ecco quanto riportato da La Repubblica:

Saviano: “L’emergenza in Lombardia è anche frutto delle pessime scelte fatte dalla classe dirigente, tra poco verrà il tempo di processare chi ha sbagliato”

Barbara Collevecchio: “Vi hanno fatto credere che il nemico fosse l’immagrato o il napoletano, ma alla fine vi hanno lasciato morire da soli insieme ai vostri anziani”

Coronavirus-Lombardia: niente ripresa

Nelle ultime ore la Regione Lombardia ha inoltre richiesto la parziale ripresa di alcune attività. La risposta del Governo non si è fatta attendere, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.