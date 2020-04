UFFICIALE – Coronavirus, Juventus: Rugani e Matuidi sono guariti

Coronavirus Juventus Rugani Matuidi | Arrivano ottime notizie dalla Juventus: Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono ufficialemente guariti dal Coronavirus. Lo ha reso noto il club piemontese con una nota ufficiale sul propriuo sito.

Coronavirus, Juventus: Rugani e Matuidi sono guariti

Il difensore bianconero era stato il primo calciatore a risultare positivo al Coronavirus. Dopo di lui anche Blaise Matuidi e Paulo Dybala sono risultati positivi per la Juventus che decise per la quarantena forzata di tutto il gruppo bianconero. Dopo quasi un mese dal primo contagio, è arrivata la lieta notizia della completa guarigione per Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Per Paulo Dybala (e fidanzata) ci sarà da attentendere ancora qualche giorno prima della guarigione. Anche l’attaccante argentino, però, è risultato positivo al primo test effettuato negli ultimi giorni. Sarà, dunque, solo questione di tempo anche per l’attaccante argentino che presto potrà tornare ad allenarsi in vista di una possibile ripresa della Serie A.

Notizie Juve, il comunicato sulle condizioni di Rugani e Matuidi

La Juventus ha comunicato con una nota ufficiale sul proprio sito le condizioni di Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

“Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.