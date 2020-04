Coronavirus: Juventus, Dybala e Rugani sono guariti

Coronavirus Italia Juventus notizie Dybala Rugani | Daniele Rugani e Paulo Dybala sono stati trai calciatori positivi al test Covid 19 nelle ultime settimane. Con loro anche le loro compagne che hanno sofferto di questa situazione. Intanto, a distanza di molti giorni, i due calciatori hanno ricevuto la bella notizia direttamente dal proprio club. Dopo il test effettuato nei giorni scorsi, entrambi i calciatori hanno comunicato di sentirsi meglio, ma ora c’è l’ufficialità. Come riporta La Gazzetta dello Sport i due calciatori bianconeri sono guariti. Ora bisogna attendere l’esito di un secondo tampone.

Coronavirus: ultime Juventus, Dybala e Rugani negativi al primo test

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, entrambi i calciatori si sono sottoposti al test Coronavirus nei giorni scorsi e per entrambi c’è stato in queste ore l’esito negativo al Covid 19. Torna il sorriso in casa Juventus, per entrambi i calciatori in particolare, intanto, ora bisognerà effettuare un secondo tampone e attendere il secondo test ufficiale come da protocollo. Tutto il mondo Juventus ora attende con ansia l’esito del secondo test per far si che torni il sorriso in casa bianconera in merito alla battaglia contro il Covid 19 che hanno dovuto affrontare calciatori e famiglie.