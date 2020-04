Coronavirus Italia: Conte diceva che le mascherine non servivano, eppure aveva già le scorte

Coronavirus Italia Conte mascherine Covid 19 | L’emergenza Coronavirus in Italia resta altissima. Intanto, arrivano le ultime notizie da Il Tempo riguardo Giuseppe Conte e la questione mascherine. A palazzo Chigi arrivavano prima che in qualsiasi altro presidio pubblico o privato le mascherine, il gel, i camici e perfino l’ossigeno per proteggere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi più stretti collaboratori. Intanto, nei primi giorni di marzo, il presidente annunciava che l’uso delle stesse mascherine sarebbe servito soltanto a chi già contagiato. E’ da dire che però lo stesso presidente è stato consigliato dai più grandi esperti, che tra fine febbraio e inizio marzo non davano segnali di allarmismi. Eppure, Conte nonostante avesse a disposizione già tutta l’armeria per fronteggiare il Covid 19, al Governo era quasi l’unico ad essere protetto.

Coronavirus, solo Conte protetto nel Governo: diceva che le mascherine non servivano

Infatti, il presidente Conte, nonostante avesse comunicato sotto consiglio di non attrezzarsi di mascherina, il 26 febbraio i suoi dirigenti erano già in contatto con aziende che fossero in grado entro cinque giorni di fornire mascherine Ffp3. Al palazzo Chigi, invece, tutti sono rimasti indietro. Il primo a muoversi è stato il Ministro dell’Interno il 4 marzo. Intanto, Conte, oltre a non fornire mascherine ai suoi colleghi al Governo, non ha nemmeno fornito i numeri dei suoi fornitori in Veneto.