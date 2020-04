La Regione Lombardia sta pensando alla riapertura delle attività che avverrà dal 4 maggio, dead-line della quarantena Nazionale, e così propone un piano di ripartenza che prevede la fase di convivenza con il Coronavirus.

Coronavirus, Lombardia pronta per il piano di ripartenza economica

L’emergenza sanitaria a causa della diffusione del Covid-19 ha causato la chiusura di tantissime attività commerciali. Il Presidente della Lombardia Fontana vuole attuare un piano economico che non permetta un’altra ondata di contagi di Coronavirus. Stando a quanto riporta la Repubblica, nella ota della Lombardia c’è una richiesta per il Governo: “La Regione vuole dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle Quattro D, ossia Distanza (il metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (mascherina obbligatoria per tutti), Digitalizzazione (smartworking) e Diagnosi (i test sierologici che cominceranno il 21 aprile)“.

Fontana e la via della libertà

Il Governatore assicura che le aziende, gli uffici e i negozi saranno aperti a scaglioni nell’arco della settimana per evitare un sovraffollamento per strada e nei trasporti pubblici. Inoltre, nella nota è sottolineato: “Le strategie di riapertura saranno accompagnati da provvedimenti economici: cassa integrazione, fondi per il personale ospedaliero, sostegno per le piccole e le medie imprese“. Dunque, Fontana disegna una strada che lui stesso chiama: “La via lombarda della libertà“. La Lombardia si vuol far trovare pronta per la fase due, nella quale i cittadini saranno chiamati a convivere con il virus.