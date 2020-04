Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di mercoledì 15 aprile

Angelo Borrelli sta per presentare la consueta conferenza stampa a proposito delle misure per contrastare l’epidemia di covid-19 attualmente in Itaia.

Covid-19, i dati svelati da Angelo Borrelli

Come abbiamo imparato a capire, conta soprattutto il numero di ricoverati, il peso che devono sopportare le nostre strutture ospedaliere. Ed infatti, dove questa è minore, si comincia a pensare alla famosa fase 2. Gli altri dati, come numero di contagiati o vittime, sono importanti soprattutto per la compilazione dei modelli matematici attraverso i quali regolare le misure future. In questi giorni in Italia siamo ancora nel cd. picco, anche se la sensazione è che si possa cominciare a vedere una luce in fondo al tunnel.

Il numero dei positivi è 105.418, incremento di 1127 rispetto a ieri. Il calo della pressione sulle strutture sanitarie prosegue: i malati in terapia intensiva attualmente sono 3079 (1000 in meno rispetto al 3 aprile), 107 in meno rispetto a ieri. Il numero dei deceduti oggi purtroppo è di 578 persone (ieri le vittime erano state 602), mentre il numero di guariti è di 38.092, 962 in più rispetto a ieri.

Se di buona notizia poi si può parlare, è sicuramente questa: il rapporto tra i positivi individuati oggi e il numero di tamponi fatti ed è al minimo (6,1%) dall’inizio dell’epidemia. Un dato che fa ben sperare perché significa che tra chi viene ‘tamponato’ ci sono meno positivi rispetto ai giorni scorsi.