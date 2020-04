Davide Santon ha risposto alle domande sui social dal profilo ufficiale della Roma, soffermandosi anche sugli allenamenti che sta seguendo con i compagni di squadra.

Roma, Santon: “Voci di mercato in estate, ma qui mi sento a casa”

Il terzino ex Inter ha utilizzato i social della sua squadra attuale per poter rispondere alle domande dei tifosi. Naturalmente, la curiosità dei fan della Roma era rivolta alla forma fisica e Santon ha risposto: “Stiamo cercando di mantenere una buona condizione. Facciamo allenamenti intensi con la cyclette. Serviranno circa 3-4 settimane per tornare in forma, come una pre-season. Noi dobbiamo farci trovare pronti alla ripresa, anche se non è la stessa cosa senza tifosi“.

Davide si trova molto bene nella Capitale: “In estate c’erano tante voci di mercato, ma io volevo restare qui. Io e la mia famiglia ci sentiamo a casa. Non ho motivi per andare via e lavorando bene mi sono tolto anche qualche soddisfazione“. Effettivamente, Santon ha cambiato marcia rispetto la scorsa stagione, acquistando più confidenza con il campo ed è vicino alla firma del rinnovo.

L’obiettivo in campionato

I tifosi hanno approfittato del momento social per poter chiedere al terzino gli obiettivi della squadra: “Durante la stagione abbiamo buttato via parecchi punti, però siamo ancora in corsa per raggiungere le prime quattro posizioni in classifica. Inoltre, siamo agli ottavi di Europa League“. Poi una speranza: “Vorrei vincere qualche titolo con la Roma – dice Santon- che sia anche una Coppa Italia“