Calciomercato Napoli: Mertens non rinnova, ecco il motivo

Calciomercato Napoli: Mertens e Milik, i dubbi azzurri

Ultime Napoli, Mertens si allontana? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’intesa sembrava ormai raggiunta per ora il tempo scorre senza novità.

Da una parte c’è il presidente Aurelio De Laurentiis, con la sua offerta di un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione. Dall’altra, c’è Dries Mertens che non ha ancora firmato nulla.

Il motivo? Il problema riguarda le sue pretese sulle multe richieste dal presidente per l’ammutinamento del 5 novembre scorso dopo la gara di Champions con il Salisburgo.

Sarebbe questo il vero ostacolo che sta allontanando le parti dalla firma dell’accordo fino al 2022.

Oltre a questo, ovviamente, ci sono anche diverse proposte che potrebbero arrivare alla punta belga.

L’attaccante ha avuto diverse richieste soprattutto dalla Premier League: Arsenal, Manchester United e Chelsea sarebbero pronti a metterlo sotto contratto a zero a fine stagione.

Ultime Napoli: il caso Milik

Molto simile è anche il discorso legato ad Arek Milik. In questo caso gli azzurri non rischiano di perderlo a zero ma punta polacca che non vuole rinnovare e che verrà messo inesorabilmente sul mercato.

Come noto in Italia piace al Milan, da tempo a caccia di una punta che risolva il problema del gol ai rossoneri. Il Napoli, nonostante la scadenza ormai tra un anno e qualche mese, chiede tanto per il suo cartellino.