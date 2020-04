Calciomercato Milan: 4 colpi per Rangnick, sorpresa N’Dicka

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: 4 rinforzi per Rangnick

Ultime Milan, sono 4 i calciatori che potrebbero arrivare con il tecnico tedesco. Uno per reparto compreso la porta.

Come riportato da Tuttosport, nel caso il manager tedesco scegliesse l’Italia, la rivoluzione sarebbe profonda.

Il primo cambio sarebbe tra i pali per forza di cose. Donnarumma difficilmente rinnoverà e l’obiettivo in porta è sicuramente Meret, che a Napoli non sta trovando spazio, attenzione particolare anche per l’argentino Musso (Udinese) che piace anche all’Inter.

In difesa il futuro di Romagnoli è una grande incognita. Per questo il nome sul suo taccuino è innanzitutto quello di Evan N’Dicka, ventenne, cresciuto nell’Auxerre e da due stagioni all’Eintracht. 20 anni, di origini camerunensi. Piacciono anche il norvegese Kristoffer Ajer, che gioca in Scozia, nel Celtic, e Robin Koch, 23 anni, del Friburgo.

A centrocampo, invece, il Milan pensa in grande e a Sandro Tonali. Il talento del Brescia a soli 19 anni ha già fatto girare la testa a tantissimi dirigenti, italiani e stranieri. Ma tra tante big che vorrebbero metterlo sotto contratto. Per il calciatore il passaggio al Milan sarebbe l’ideale trampolino di lancio, tra due o tre anni, verso palcoscenici ancor più prestigiosi, sempre che non sia lo stesso Milan a tornare ai fasti di un tempo.

Ultime Milan: corsa a 2 per l’attacco

In attacco è corsa a due, il nome di Arkadiusz Milik in rottura dal Napoli è sempre caldo. Ma occhio a Timo Werner, 24enne attaccante del Lipsia che ovviamente Rangnick sente come un suo figlioccio ma che costa almeno 50 milioni.