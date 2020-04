Calciomercato Lazio, Vlahovic nuovo obiettivo per l’attacco

Tweet on Twitter

Calciomercato Lazio: anche Vlahovic nel mirino

Calcio Mercato Lazio Vlahovic | Il mercato di Serie A continua ad avanzare, e la maggior parte delle squadre si sta attivando in queste ultime settimane andando a caccia di rinforzi. La prossima stagione potrebbe iniziare con maggior voglia da parte dei club, e allo stesso tempo non sono da escludere grandi investimenti su tutti i fronti, nonostante la situazione attuale. La Lazio ad esempio, ha disputato fin qui una grandissima annata, e le intenzioni della società sembrerebbero già chiare: andare a migliorare ancora di più la rosa attuale, magari infoltendo il reparto offensivo con una nuova punta.

Immobile, Correa e Caicedo sono stati super affidabili per Inzaghi, ma occhio anche ad un profilo che piace parecchio dalle parti della Capitale: Dusan Vlahovic, talento assoluto della Fiorentina. Il 20enne serbo si è reso protagonista di un grandissimo impatto con la maglia viola, e non è un caso se tantissime pretendenti abbiano già bussato alla porta di Commisso. A riportare questo interesse è La Gazzetta dello Sport.

News Lazio: Commisso fa muro per Vlahovic

Vlahovic è senza dubbio uno dei tanti talenti presenti in Italia, e la Fiorentina lo sa bene. Commisso non vuole assolutamente cedere il suo gioiello, e lo stesso giocatore ha avuto parole al miele per la società viola. Queste le sue parole.