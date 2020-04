Calciomercato Lazio: Luiz Felipe obiettivo del Barcellona, i dettagli

Ultime Lazio, Luiz Felipe può arrivare. Il club bianconceleste sta cominciando ad attirare l’attenzione di diverse big.

Luiz Felipe è uno dei pilastri della difesa di Simone Inzaghi. Il centrale classe ’97 è esploso nel corso di questa stagione, conquistando la chiamata della Nazionale olimpica del Brasile e attirando l’attenzione anche del Barcellona. I blaugrana avrebbero seguito il difensore nelle ultime cinque partite dalla Lazio.

I report sul suo conto sono stati parecchio positivi da parte degli osservatori catalani. Il club spagnolo proverà a strapparlo a Lotito, che per questo motivo ha l’assoluta necessità di blindare il suo gioiello. Veloce e bravo in fase di impostazione, il centrale sarebbe perfetto per il gioco del Barcellona, per questo il suo contratto va rivisto.

Ultime Lazio: Tare pensa al rinnovo

L’accordo di Luiz Felipe con la Lazio scade nel 2022, una data troppo vicina per restare tranquilli e allora che, come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio si sta muovendo per prolungare l’accordo con l’agente del calciatore. Per il brasiliano potrebbe essere messa in piedi una trattativa simile a quella per Correa: prolungamento fino al 2025, inserimento di una clausola rescissoria da circa 40 milioni e uno stipendio almeno raddoppiato. Il difensore, infatti, al momento non arriva a percepire un milione di euro a stagione mentre con il rinnovo ne guadagnerebbe almeno 2.