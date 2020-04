Calciomercato Lazio: Dzyuba, colpo a parametro zero. C’è anche il Milan

Ultime Lazio: Dzyuba, colpo a parametro zero. Sfida con il Milan

Calciomercato Lazio Dzyuba Zenit Milan news | Artem Sergeevich Dzyuba, classe 1988, è finito nel mirino di due club di Serie A. L’attaccante dello Zenit San Pietroburgo e della nazionale russa, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Il calciatore farà 32 anni ad agosto e non rinnoverà con il club russo, per questo due club italiani si sono messi sulle sue tracce. Anche in questa stagione Dzyuba ha numeri importanti: 15 gol e 12 assist per il colosso russo alto 1,96 metri. La scorsa estate ci aveva pensano anche l’Inter, che poi ha virato su altri obiettivi, ora però sono Lazio e Milan ad insistere più di tutti e voler chiudere l’acquisto a parametro zero. A rivelarlo è calciomercato.com.

Calciomercato Lazio: Dzyuba nel mirino a parametro zero

Come riportato da Calciomercato.com, sia la Lazio che il Milan fanno sul serio per Dzyuba. L’attaccante in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. è seguito da tantissimi club in tutto il mondo, ma i due club italiani fanno sul serio e puntano a chiudere il colpo a costo zero ingaggiandolo. In particolare la Lazio, che è alla ricerca di una punta in vista della prossima stagione da alternare con Correa, Caicedo e Immobile. Oltre Giroud, infatti, Tare è pronto a far partire l’assalto per il russo.