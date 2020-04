Calciomercato Juventus, Sanè lascerà il City: pronto il piano di Paratici

Calciomercato Juventus, addio Sanè al City: i bianconeri faranno un tentativo

Calciomercato Juventus – Sanè | Non è stata una stagione fortunata quella di Leroy Sanè. Ricorderanno tutti la non convocazione nel 2018 per i Mondiali di calcio, da parte del tecnico tedesco, che lo escluse all’ultimo dalla spedizione per la Russia. Aveva messo nel mirino quella per l’Europeo e, nella sfortuna, può considerarsi fortunato sul rinvio degli Europei al 2021. Sì, perché adesso può rientrare anche lui tra i candidati ad Euro 2021, ma per esserci, dovrà convincere trovando continuità. Questa, potrebbe non più trovarla al Manchester City, motivo per il quale ripartirà altrove. C’è sicuramente il Bayern Monaco su di lui, ma occhio perché potrebbe approdare in Serie A. La Juventus, infatti, seguirebbe il calciatore con attenzione, in attesa di capire i nuovi sviluppi sulla situazione.

Ultime Juventus, altro che Bayern: su Sanè potrebbero esserci anche i bianconeri, arrivano conferme dall’agente

Il contratto di Leroy Sanè scadrà nel 2021. Non ha voglia il Manchester City di perderlo a zero, rischiando dunque una pesante potenziale perdita. Il Bayern Monaco continua ad essere su di lui, ma ci sarebbero defilate anche Barcellona e Juventus. Quest’ultima, resta attenta sul giocatore, pronta a piazzare il colpo improvviso. Inoltre, le voci arrivate direttamente dal Mirror, sono rassicuranti. Ha parlato, proprio ai microfoni del tabloid inglese, il suo agente, Damir Smolian: “Dobbiamo capire, assieme al Manchester City, come andrà il futuro di Leroy. Non lo nascondiamo l’interesse del Bayern Monaco, ma non è il solo club ad essere sul giocatore. A me sono arrivate altre richieste dall’Europa su di lui”. E, quel club europeo, potrebbe essere proprio la Juventus.