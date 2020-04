Calciomercato Juventus, Pjanic via: pronta l’offerta del PSG

Ultime Juve | Miralem Pjanic vicino all’addio. Come riportato dalla stampa francese questa mattina, infatti, il PSG sarebbe pronto a fare sul serio per portare a Parigi Miralem Pjanic.

Il centrocampista classe 1990 della Juventus e della nazionale bosniaca piace da tempo ai transaplpini.

Il giocatore resta un “pallino” di Leonardo, pronto, nelle prossime settimane, a presentare un’offerta ufficiale ai bianconeri. Pjanic, tra l’altro, non sarebbe incedibile per la Juve che valuta il suo sacrificio in caso di offerta importante. Il motivo? In panchina anche durante la prossima stagione resterà Maurizio Sarri. Il tecnico, sfruttando anche il “fattore coronavirus” è sicuro di restare e lo spazio per l’ex Roma potrebbe diminuire.

Ultime Juve: Icardi nella trattativa?

Da capire se nella trattativa potrà essere inserito il cartellino di Mauro Icardi..

Il futuro di Icardi, infatti, potrebbe essere a Parigi visto che la punta dovrebbe essere ancora al Paris Saint-Germain il prossimo anno.

L’attaccante argentino, che ha lasciato l’Inter nella sessione estiva di calciomercato del 2019 per trasferirsi al PSG in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 65 milioni, sembra infatti aver convinto tutti tranne che Tuchel. Per questo l’Inter si aspetta il riscatto.

Ci sarebbero stati, infatti, importanti segnali in direzione Inter arrivati sia dal club transalpino che dall’entourage del giocatore. Questa conclusione della vicenda ovviamente allontanerebbe l’attaccante argentino dal possibile approdo alla Juventus salvo uno scambio.